Трамп отпустил язвительный комментарий в адрес Шварценеггера

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Дональд Трамп раскритиковал Арнольда Шварценеггера за работу в должности губернатора Калифорнии и ведущего реалити-шоу. До этого президент США высмеял актера за низкие рейтинги шоу "Ученик знаменитости". Шварценеггер ответил на критику, предложив Трампу поменяться местами.

Дональд Трамп отпустил язвительный комментарий в адрес Арнольда Шварценеггера, отреагировав на предложение актера подменить его на посту президента США. Ответ республиканец опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

"Да, Арнольд Шварценеггер действительно плохо работал на посту губернатора и еще хуже в качестве ведущего телешоу "Ученик знаменитости". Но он хотя бы старался!", - написал президент в Twitter.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017

Ранее Трамп высмеял Шварценеггера за низкие рейтинги реалити-шоу "Ученик знаменитости", исполнительным продюсером которого является сам президент. Актер ведет эту программу с начала 2017 года. Трамп, недовольный рейтингами, призвал помолиться за него.

"Они наняли большую кинозвезду, Арнольд Шварценеггер занял мое место, и мы знаем, чем это обернулось. Рейтинги рухнули, это стало полной катастрофой ", - сказал Трамп в четверг во время выступления на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

.@Schwarzenegger, whose "Celebrity Apprentice" ratings were pilloried by the leader of the free world, has a proposal for President Trump. pic.twitter.com/QXMfbZWlHk — CBS News (@CBSNews) February 2, 2017

Шварценеггер ответил Трампу, опубликовав в Twitter видео с предложением поменяться местами.

"Эй, Дональд, у меня прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться работами: ты возьмешь на себя ТВ, потому что ты такой эксперт по рейтингам, а я возьмусь за твою работу. Тогда люди снова смогут спать спокойно", - сказал Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер был избран 38 губернатором Калифорнии в 2003 году. В 2011 году бывший губернатор подал в отставку. Во время предвыборной компании актер выступил с критикой Трампа. Несмотря на это, он поддерживает Республиканскую партию.

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