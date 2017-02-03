Трамп отпустил язвительный комментарий в адрес Шварценеггера
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Дональд Трамп раскритиковал Арнольда Шварценеггера за работу в должности губернатора Калифорнии и ведущего реалити-шоу. До этого президент США высмеял актера за низкие рейтинги шоу "Ученик знаменитости". Шварценеггер ответил на критику, предложив Трампу поменяться местами.
Дональд Трамп отпустил язвительный комментарий в адрес Арнольда Шварценеггера, отреагировав на предложение актера подменить его на посту президента США. Ответ республиканец опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
"Да, Арнольд Шварценеггер действительно плохо работал на посту губернатора и еще хуже в качестве ведущего телешоу "Ученик знаменитости". Но он хотя бы старался!", - написал президент в Twitter.
Ранее Трамп высмеял Шварценеггера за низкие рейтинги реалити-шоу "Ученик знаменитости", исполнительным продюсером которого является сам президент. Актер ведет эту программу с начала 2017 года. Трамп, недовольный рейтингами, призвал помолиться за него.
"Они наняли большую кинозвезду, Арнольд Шварценеггер занял мое место, и мы знаем, чем это обернулось. Рейтинги рухнули, это стало полной катастрофой ", - сказал Трамп в четверг во время выступления на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.
Шварценеггер ответил Трампу, опубликовав в Twitter видео с предложением поменяться местами.
"Эй, Дональд, у меня прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться работами: ты возьмешь на себя ТВ, потому что ты такой эксперт по рейтингам, а я возьмусь за твою работу. Тогда люди снова смогут спать спокойно", - сказал Шварценеггер.
Арнольд Шварценеггер был избран 38 губернатором Калифорнии в 2003 году. В 2011 году бывший губернатор подал в отставку. Во время предвыборной компании актер выступил с критикой Трампа. Несмотря на это, он поддерживает Республиканскую партию.
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