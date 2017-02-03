Электричка насмерть сбила мужчину на северо-западе Москвы
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На северо-западе Москвы электричка насмерть сбила мужчину. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, инцидент произошел в районе станции "Трикотажная" Рижского направления. Личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.
На северо-западе Москвы мужчину сбила насмерть электричка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
"Электропоезд сбил насмерть мужчину в районе станции "Трикотажная" Рижского направления Московской железной дороги", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента и личность погибшего.
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