Электричка насмерть сбила мужчину на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы электричка насмерть сбила мужчину. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, инцидент произошел в районе станции "Трикотажная" Рижского направления. Личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.