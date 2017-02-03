Трамп со дня инаугурации стал фигурантом 52 судебных исков

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Дональд Трамп упомянут в 52 судебных исках. Для сравнения: Барак Обама в первые две недели пребывания на посту президента был назван в трех исках в федеральных судах, а Джордж Буш-младший и Билл Клинтон - в двух исках каждый. Иски против действующего президента возбуждены в связи с политикой ужесточения иммиграции.

Имя Дональда Трампа, вступившего в должность президента США 20 января, значится в 52 судебных исках, передает NBC. Действия федерального правительства, которое дало ход указам Трампа, пытаются оспорить в 17 штатах.

Для сравнения: Барак Обама в первые две недели пребывания на посту президента был назван в трех исках в федеральных судах, а Джордж Буш-младший и Билл Клинтон - в двух исках каждый.

На прошлой неделе Трамп также подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение миграционной политики. В частности, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме этого, Трамп временно свернул программу размещения беженцев в США.

Активисты движения за гражданские права и представители мусульманских организаций ответили на ужесточение политики в области миграции целым шквалом судебных исков. Генеральные прокуроры в штатах Нью-Йорк, Массачусетс и Вирджиния присоединились к тем, кто выступает против этих указов. Иски поданы также в штатах Вашингтон и Миннесота. В каждом из этих исков утверждается, что указы Трампа нарушают право на религиозную свободу.

Иск против Трампа возбудили также городские власти Сан-Франциско, протестуя против планов сократить федеральные ассигнования городу в случае невыполнения требований новых указов по иммиграции. Прокурор Сан-Франциско Деннис Эррера назвал эти указы антиамериканскими, а прокурор штата Калифорния Ксавьер Бесерра заявил, что сделает все возможное для того, чтобы законными методами остановить строительство стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп одним из первых своих указов на посту главы государства поручил начать строительство стены на границе с Мексикой. Строительство было одним из главных предвыборных обещаний миллиардера. Трамп утверждает, что в конечном итоге тем или иным образом средства на строительство стены выделит Мексика.

Президент Мексики Пенья Ньето негативно отозвался об инициативе Трампа и заявил, что его страна не будет платить за стену. В конце января у двух президентов была запланирована встреча в США, но Ньето ее отменил после того, как Трамп написал в Twitter, что ему не стоит встречаться с мексиканским лидером, если тот не хочет платить за стену.

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