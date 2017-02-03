На теле найденной под Красногорском девушки не нашли следов насилия

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В Следственном комитете подтвердили гибель пропавшей в Москве девушки. Ранее тело 23-летней Натальи Меламед было обнаружено в красногорском лесу. По данным правоохранительных органов, следов насильственной смерти не обнаружено. Эксперты склоняются к тому, что девушка замерзла.

Следователи опознали тело, ранее найденное в красногорском лесу. Они подтвердили, что оно принадлежит 23-летней москвичке Наталье Меламед, которая пропала в конце января. Кроме этого, найден паспорт погибшей.

Следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящий момент проводится судмедэкспертиза. По данным источника ТАСС, эксперты склоняются к тому, что девушка замерзла.

Наталья Меламед ушла из дома вечером 24 января и не вернулась. В правоохранительные органы с заявлением обратился отец девушки. Поисками занимались более 700 человек, в том числе сотрудники полиции, Росгвардии и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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