Террористы два дня обстреливали российское посольство в Дамаске

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Российское посольство в Дамаске подверглось обстрелам. Инциденты произошли 2 и 3 февраля, сообщили в МИД России. По данным ведомства, огонь велся из района Джобар, подконтрольного террористам. Жертв в результате инцидент нет. В Москве уверены, что обстрел направлен на срыв перемирия в Сирии.

Террористы дважды обстреляли российское посольство в Дамаске из минометов. Инциденты произошли 2 и 3 февраля, сообщили в пятницу в МИД России.

В ведомстве рассказали, что огонь велся из подконтрольного террористам района Джобар. Один из снарядов разорвался на территории посольства, между офисным и жилым зданиями, другой упал в 20 метрах от главного входа.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

"Теперь подлые обстрелы нашего посольства совершены в условиях укрепляющегося перемирия с явной целью сорвать режим прекращения боевых действий и пустить под откос усилия по налаживанию политпроцесса. Это преступление не может остаться безнаказанным. Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена", - говорится в сообщении МИД России.

На Смоленской площади рассчитывают, что международное сообщество отреагирует на провокацию террористов.