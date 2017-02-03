Дальние бомбардировщики ВКС уничтожили склады ИГ в Сирии

Теги: сирия минобороны россия Оборона иг

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по складам вооружения и боеприпасов боевиков запрещенного в России "Исламского государства" в провинции Дэйр-эз-Зор в Сирии. По данным Минобороны, все назначенные цели были поражены.

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 уничтожили склады боеприпасов и вооружения террористов ИГ в городе Аль-Маядин в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение всех намеченных целей. Прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С. Бомбардировщики вылетали с территории Росиии, истребители - с авиабазы Хмеймим.

"После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - отметили в Минобороны.

Читайте также:

Россия доставила в Сирию 3,5 тонн гумпомощи

Сирийская армия вплотную приблизилась к Эль-Бабу

В Алеппо Россия открыла учебный центр для сирийских саперов