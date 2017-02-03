Дальние бомбардировщики ВКС уничтожили склады ИГ в Сирии
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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по складам вооружения и боеприпасов боевиков запрещенного в России "Исламского государства" в провинции Дэйр-эз-Зор в Сирии. По данным Минобороны, все назначенные цели были поражены.
Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 уничтожили склады боеприпасов и вооружения террористов ИГ в городе Аль-Маядин в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение всех намеченных целей. Прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С. Бомбардировщики вылетали с территории Росиии, истребители - с авиабазы Хмеймим.
"После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - отметили в Минобороны.
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