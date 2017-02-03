Лавров и Могерини условились о личной встрече

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Стороны обсудили ситуацию в Ливии, сирийский и украинский конфликты, а также положение на Балканах. Лавров и Могерини условились провести встречу на полях одного из предстоящих многосторонних мероприятий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

"В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Ливии, проблематику сирийского урегулирования, обострение обстановки на Украине, положение на Балканах", - говорится в сообщении.

Лавров и Могерини условились лично встретиться на полях одного из предстоящих многосторонних мероприятий. Стороны намерены предметно обсудить возможности сотрудничества по международным и региональным проблемам, а также общее положение дел в отношениях России и ЕС.