В НАТО опровергли разговор Столтенберга с российскими пранкерами

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Российские пранкеры не звонили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу от лица президента Украины Петра Порошенко. Информацию о якобы состоявшемся разговоре опровергла официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Ранее фейк распространило издание Life.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не разговаривал с российскими пранкерами, которые якобы выдавали себя за украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Она подтвердила, что в НАТО получали поддельное электронное письмо якобы от украинского президента, но в нем сразу распознали фейк. При этом никакого телефонного разговора со Столтенбергом не было, а любая аудиозапись является подделкой, написала она в Twitter.

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