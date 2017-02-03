Людей в горящем здании мебельной фабрики на севере Москвы нет

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Ангар загорелся на территории бывшей мебельной фабрики в Москве. По данным МЧС, людей внутри нет. Пожар произошел по адресу: Старопетровский проезд, дом 11. Это здание располагается неподалеку от ТЦ "Метрополис".

Людей в здании, который охватил пожар на севере Москвы, нет. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в МЧС. В настоящий момент пожар на площади 300 квадратных метров тушат 76 человек личного состава и 28 единиц техники.

Возгорание произошло в здании старой мебельной фабрики по адресу: Старопетровский проезд, дом 11. Неподалеку от места ЧП находится ТЦ "Метрополис".

Как рассказали источники в экстренных службах, возгорание происходит на втором этаже с переходом на первый. Аварийное здание не эксплуатируется.

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