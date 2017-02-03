В Москве из-за пожара обрушилась крыша здания на территории фабрики

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Пожар на площади около 300 квадратных метров в двухэтажном здании на севере столицы локализован. В результате ЧП в здании на территории мебельной фабрики произошло частичное обрушение крыши.

Экстренные службы локализовали пожар в двухэтажном здании на территории мебельной фабрики в Москве. Площадь возгорания оценили в 300 квадратных метров, передает АГН "Москва".

Возгорание локализовали в 20:55. В результате пожара в здании произошло частичное обрушение кровли на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. К тушению привлечены 76 человек личного состава и 28 единиц техники.

Ранее на севере Москвы загорелся ангар. По данным МЧС, людей внутри не было. Пожар произошел по адресу: Старопетровский проезд, дом 11. Это здание располагается неподалеку от ТЦ "Метрополис".

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