Спецслужбы Норвегии обвинили хакеров из России во взломе почты госслужащих

Теги: Политика хакер норвегия россия

Полицейская служба безопасности Норвегии обвинила российских хакеров в попытке взлома электронной почты норвежских чиновников. Как пояснили представители спецслужбы, среди госслужащих, чьи учетные записи пытались взломать, были представители МИД, Минобороны, агентства по радиационной защите и самой ПСБ.

Российских хакеров обвинили в попытке взлома электронной почты норвежских чиновников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителя Полицейской службы безопасности Норвегии изданию Verdens Gang.

"В начале года зарубежное ведомство, с которым сотрудничает ПСБ, уведомило нас о целенаправленных атаках на 9 учетных записей электронной почты. Помимо общего почтового ящика парламентской группы Рабочей партии, это почтовые ящики сотрудников МИД, минобороны, Норвежского агентства по радиационной защите и даже нашего коллеги из ПСБ", - сообщил сотрудник полицейской службы безопасности Мартин Бернсен.

По его словам, источники ПСБ сообщили, что за атаками стояла хакерская группа "APT29", или Cozy Bear, которой, в частности, приписывают попытки взлома почты Пентагона в 2015 году и Национального комитета Демократической партии США перед президентскими выборами.

Бернсен заявил, что хакерскую группу связывают с российскими властями. По его словам, в настоящее время оснований полагать, что в распоряжение преступников попали секретные сведения нет. ПСБ расследует инциденты.

Читайте также:

В Европе создадут структуры по борьбе с "русскими хакерами"

Песков: Москва не спешит обвинять страны в организации хакерских атак

Трамп: доклад по хакерским атакам будет готов в течение 90 дней