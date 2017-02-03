Лукашенко в преддверии встречи с Путиным раскритиковал Россию

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Белоруссия не будет отменять смертную казнь или вводить на нее мораторий. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и журналистами, которая продлилась почти 7 с половиной часов. Лукашенко много говорил и о России, преимущество ругая ее.

"Разговор - большой, а значит, обсуждать нужно всё", - заявляет буквально с порога Александр Лукашенко. В таком формате с журналистами и экспертами президент Белоруссии общается впервые и хорошо понимает: от него ждут громких заявлений. Но ведь не о внутренних же делах заявлять. А потому сначала: старые песни о зарплатах (их повысят "кровь из носу"), коррупционерах (которых накажут), и демографии (многодетные семьи - в приоритете). Зал оживляется только после вопроса об отношениях с Россией, отмечает "ТВ Центр". Здесь действительно интрига: до сих пор не решен нефтегазовый спор, заморожены переговоры по кредитам. Лукашенко пересказывает свои беседы с Владимиром Путиным.

"В последнее время ситуация развивается неважно. Силы там разные. И он, президент, прямо мне говорит: "Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю, у нас настолько этот спектр...". Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать и т.д. Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом. Откуда это все происходит, вот эта нынешнее обострение, хоть оно не первое? Наверное, у России появилась некая настороженность, что Беларусь уйдет, что Лукашенко на Запад развернулся", - говорит Лукашенко.

Если и не развернулся, как уверяет сам президент, то уж точно лавирует между Западом и Россией. И уже давно. Минский миротворческий процесс этому немало способствовал. Европа начала по-новому смотреть на Белоруссию. Та же Ангела Меркель в феврале 2015 года очень удивилась, когда Лукашенко, этот "последний диктатор Европы", галантно засыпал ее цветами. Наверняка подумала: может, и не диктатор вовсе? Спустя два года случился еще один недвусмысленный сигнал из Минска - отмена виз для граждан 80 стран, в том числе всех государств ЕС. Плюс, Лукашенко впервые игнорирует саммит Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. А тут еще и сообщение-молния, больше похожая, правда, на целенаправленную утечку: Беларусь собирается выйти из ЕвраЗЭС и ОДКБ. На пресс-конференции президент успокаивает: это вымысел. Но своих специалистов из таможенных органов Евразийского союза республика все же отзовет. Условия сотрудничества должны быть более выгодными.

"Почему мы туда пошли? Мы рассчитывали на равноправие. Если неравные условия, для чего туда идти? И вот за это время из-за неравных условий Беларусь потеряла 15 миллиардов долларов. Россияне признают эту цифру. Сейчас они дали 5 миллиардов кредитов. Ну, хорошо - изъять 15 миллиардов через цены и потом дать наши деньги, и то только третью часть", - недоумевает белорусский лидер.

В Москве уже поправляют: выделено свыше 6 миллиардов долларов, и это - большая и дополнительная нагрузка на российский бюджет. То же с нефтью и газом. Беспошлинные поставки энергоресурсов союзному государству с 2011 по 2015 год стоили казне более 22 миллиардов долларов. Потом из-за задолженности Минска Россия сократила снабжение в полтора раза. Президент Белоруссии тогда пригрозил: республике придется искать альтернативу. Сейчас пошел еще дальше. Мол, вопросы энергетики, если что, можем решить и сами.

"Ну, зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть, это несопоставимо. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают, они думают: "никуда не денутся", - грозится Лукашенко.

Риторика очень схожая с той, что не так давно звучала в другом соседнем государстве. Но Александр Лукашенко безапелляционно заявляет: Майдан он не поддерживает. Это — "клеймо на украинском народе". Любые выборы лучше революции. Да и в НАТО Беларусь, в отличие от Украины, не стремится. Впрочем, обольщаться не стоит. Создавать российскую военную базу в Бобруйске, о которой переговоры идут уже 7 год, глава республики также не намерен.

"Говорят: военная база, военная база, я в России слышу. Да бросьте, кому нужны эти 10 самолетов, которые Россия хотела посадить в Бобруйске? Надо воссоздавать, я Путину говорю, надо воссоздать этот аэродром, там уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали. Зачем 10 самолетов, я говорю, вы дайте мне эти 20 самолетов" – торгуется Лукашенко.

Грубо сказано, но, похоже, тонко сыграно. Совсем скоро Александр Лукашенко приедет в Москву. Встреча с Владимиром Путиным намечена на 9 февраля. Обсуждать будут ту самую больную для Минска тему - энергетический спор. Аргументы для него, видимо, и искал президент республики в этом своем большом разговоре. В Кремле уже отреагировали: там надеются, что спорные хозяйственные вопросы с Белоруссией будут решаться спокойно, путём переговоров.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".