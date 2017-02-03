В Ростове выбирают имя родившемуся в зоопарке слоненку

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Казачка, Дона Ростовская, а также Ситара, Лакшми и даже Дональд Трамп — такие варианты поступили на объявленный в Ростовской области конкурс по выбору имени для новорождённого слонёнка. Самка животного появилась на свет в конце января в зоопарке Ростова-на-Дону. Трампом она, как девочка, очевидно, не станет. Да и по условиям конкурса, имя должно включать буквосочетание "Эко", от слова "экология".

Не только фрукты и овощи, приготовленные на обед, привлекают новоиспеченную маму-слониху Синту. Тарелка, а точнее картонная коробка из под еды — главное лакомство, передает "ТВ Центр".

"Банановые коробки с удовольствием кушают, потому что это целлюлоза. Но в ней не должно быть скрепок, скотча. Натуральная коробка. Это в рацион питания не входит, но для игры, для обогащения среды используется во многих зоопарках", - объясняет заведующий отдела копытных и толстокожих Ростовского зоопарка Алексей Титов.

Подобные лакомства в умеренном количестве слонам Ростовского зоопарка сейчас позволительны как никогда. Несколько дней назад у папы Юмы и мамы Синты родилась девочка. Для Синты это уже вторые роды. В 2009 году слоны переехали из Германии, самка уже была беременной. Тогда об этом ни с российской, ни с немецкой стороны никто не знал. И прибавление в семействе было полной неожиданностью.

"Чрезвычайное событие для нас. Не только для нас, для Ростова, но и для России. В России слоны очень редко рождаются. Мы можно сказать чемпионы в этом деле. Потому что последних два слона родились в Ростовском зоопарке", - говорит директор учреждения Александр Жадобин.

Синта родила сама, без чей-либо помощи. Малышка весом 130 кг абсолютно здорова. Сразу встала на неокрепшие ножки. И каждую секунду прижимается к маме. В ее рационе сейчас только грудное молоко. В 7-8 месяцев первый прикорм. Теперь в слоновнике 4 азиатских слона. Папа пока живет в отдельном вольере. А женщины — мама, старшая дочь Ситара и новорожденная — вместе.

"У них в природе принято так. Матриархат. И матери, тетушки и сестрички, они все, когда рождается слоненок, они подходят. Вот если девочка наша ложится, и тяжело ей встать бывает. Она еще плохо встает. Ситара сразу подбегает, мама ее поднимает. Они вдвоем. Если не получается, начинают кричать. Мы приходим, помогаем им подняться", - говорит Титов.

До полного завершения грудного вскармливания, а это 2-3 года, слоненок будет жить с мамой. Сейчас у посетителей и всех желающих есть уникальная возможность придумать имя для девочки.

По правилам, новорожденного слоненка нужно называть по первым двум буквам матери. Но в этот раз решили отступить от традиций. И включить в будущее имя девочки буквы ЭКО, так как 2017 год экологии в России. 14 февраля подведут итоги конкурса. Новорожденного слоненка назовут именем, которое наберет большее количество голосов.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, Алексей Авдеев. "ТВ Центр", Ростов-на-Дону.