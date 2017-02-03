Пожар в заброшенном здании на севере Москвы ликвидирован, пострадавших нет

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Пожар в двухэтажном здании на севере Москвы удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее на месте ЧП обрушилась кровля аварийной постройки.

Экстренные службы ликвидировали пожар на севере Москвы. Как сообщили АГН "Москва" в МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось к 21:13. К работам были привлечены 76 человек личного состава и 28 единиц техники.

Ранее на севере Москвы загорелся ангар на территории мебельной фабрики. По данным МЧС, людей внутри не было, так как аварийное здание не эксплуатируется. В результате пожара в здании произошло частичное обрушение кровли на площади 200 квадратных метров.

Инцидент произошел в заброшенной постройке по адресу: Старопетровский проезд, дом 11. Это здание располагается неподалеку от ТЦ "Метрополис".

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