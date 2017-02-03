В Новосибирске пьяного пассажира сняли с рейса за избиение бортпроводника

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Пассажира рейса Камрань-Сургут, приземлившегося для дозаправки в Новосибирске, высадили из самолета за избиение бортпроводника. Как сообщил источник в экстренных службах, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он доставлен в отделение полиции.

Пассажира рейса Камрань-Сургут высадили из самолета в Новосибирске за избиение бортпроводника. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Самолет, следовавший рейсом Камрань-Сургут, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево для дозаправки. Однако один из пассажиров, злоупотребивший во время полета алкоголем, спровоцировал конфликт с бортпроводником и избил его", - сказал он.

К трапу самолета была вызвана полиция. Дебошира сняли с рейса и доставили в отделение. Бортпроводнику оказали необходимую медицинскую помощь.

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