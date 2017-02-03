Трамп пересмотрит установленные Обамой отношения с Кубой

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Белый дом заявил о пересмотре политики в отношении Кубы. Ранее Дональд Трамп грозился, что отменит договор о нормализации отношений США с Кубой, если Гавана не согласится пересмотреть условия договора. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1961 году.

Новая администрация США полностью пересмотрит политику в отношении Кубы, пишет газета The Independent со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

По его словам, одна из приоритетных тем, которая волнует президента США Дональда Трампа - соблюдение прав человека в мире. Поэтому при пересмотре подхода Вашингтона к кубинскому вопросу именно эта тема будет вынесена на передний план, сообщил Спайсер, не уточнив деталей.

В ноябре 2016 года Трамп заявил, что отменит договор о нормализации отношений США с Кубой, если Гавана не согласится пересмотреть условия договора. Он счел, что действующее соглашение не отвечает интересам американцев и кубинского народа.

Вашингтон и Гавана восстановили дипломатические отношения в июле 2015 года. Они были прерваны в 1961 году. Этому историческому событию предшествовали первые за более чем 50 лет полноценные переговоры бывшего президента США Барака Обамы и кубинского лидера Рауля Кастро на саммите Америк в Панаме в апреле 2015 года.

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