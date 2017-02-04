При взрыве автомобиля в Луганске погибли два человека
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В субботу утром в Луганске взорвался внедорожник Toyota. Об этом сообщил источник в силовых структурах города. Взрыв прогремел в районе квартала Мирный. В машине находились два человека, оба погибли.
В Луганске в субботу утром взорвался автомобиль, сообщил "Интерфаксу" источник в в силовом ведомстве самопровозглашенной Луганской народной республики. В районе квартала Мирный взорвался внедорожник Toyota, погибли два человека.
Между тем, в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе немедленно прекратить боевые действия. Как сообщил действующий председатель международной организации Себастьян Курц, на юго-востоке Украины наблюдатели зафиксировали более 20 тысяч нарушений режима прекращения огня. Всего же с начала обострения ситуации в регионе жертвами варварских действий ВСУ стали 24 человека. Самая мощная атака была в ночь на пятницу.
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