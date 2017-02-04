Дочь Трампа заблокировала указ об ущемлении прав ЛГБТ в США

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Дочь президента США Иванка Трампа вместе со своим супругом заблокировала проект указа президента о сокращении прав сексуальных меньшинств. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали указ президента США о сокращении прав сексуальных меньшинств. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет издание Politico.

Супруги добились, чтобы проект распоряжения об отмене указа Обамы 2014 года, который запрещал дискриминацию в отношении сексуальных меньшинств на рабочем месте, не попал на стол к главе государства, передает "Интерфакс".

Джаред Кушнер был назначен советником Трампа, а Иванка Трамп считается ближайшим неформальным советником отца.

Ранее в январе стало известно, что после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа с официального сайта Белого дома были удалены разделы о правах ЛГБТ-сообществ. Страница, посвященная лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, предназначалась для публикации законодательных инициатив и новостей о судебных решениях, призванных защитить права меньшинств. Теперь аббревиатура ЛГБТ не упоминается на сайте Белого дома вообще.

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