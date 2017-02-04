Глава Пентагона назвал Иран крупнейшим спонсором терроризма

Теги: В мире иран сша терроризм

По мнению министра обороны США Джеймса Мэттиса, Иран является основным спонсором терроризма. Об этом глава Пентагона заявил на пресс-конференции в Токио.

Министр обороны США Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Токио назвал Иран крупнейшим спонсором терроризма, передает ТАСС.

"Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана", - заявил глава Пентагона.

При этом Мэттис уточнил, что "не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана".

В пятницу США введи дополнительные санкции в отношении Ирана. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов. Согласно размещенному документу, в санкционный список были добавлены 13 физических лиц и 12 компаний.

Читайте также:

Вашингтон ввел дополнительные санкции против Ирана