В Томске при пожаре на промпредприятии пострадали три человека

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Пожарные потушили крупное возгорание в цеху по производству утеплителя в Томске. В результате ЧП пострадали три человека.

Пять часов потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы потушить масштабный пожар на промышленном предприятии в Томске. В результате происшествия трое пострадавших госпитализированы, передает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул в пятницу поздно вечером в одном из цехов по производству утеплителя. Из-за большого количества пенопласта пламя мгновенно распространилось на площади 1200 квадратных метров. Как рассказали очевидцы в соцсетях, огонь поднимался на высоту восьмого этажа, прогремели несколько взрывов, весь район окутал едкий черный дым. Из горящего здания сотрудники МЧС вынесли более десятка взрывоопасных газовых баллонов. Для бесперебойной подачи воды был задействован пожарный поезд. К четырем утра огонь удалось полностью потушить, служба Роспотребнадзора следит за состоянием воздуха и окружающей среды.