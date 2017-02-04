В Алеппо открылся российский медицинский центр

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За прошедшие сутки более 20 тонн гуманитарных грузов доставили в Сирию российские военные. Помощь получили и в осажденном боевиками городе Дейр-эз-Зор. В Алеппо специалисты российского центра по примирению провели пять гуманитарных операций. В городе открылся новый медицинский центр. В госпиталь уже завезли все необходимое оборудование и технику.

Флаги России и Сирии венчают здание нового медицинского центра, который открылся в Алеппо. Сверху надпись "Вместе за мир". Этого момента ждали долго. Ранее пострадавших от войны сирийцев принимали только в передвижных госпиталях, которые размещались в городских школах. Теперь, благодаря сирийским властям, у наших специалистов есть собственная клиника, оборудованная всем необходимым. Запасы лекарств пополняются ежедневно.

Центр может принять до 150 человек в сутки. На днях в здании установили рентгеновский кабинет, оборудовали новые диагностические и травматологические помещения. Приём осуществляют лучшие хирурги, терапевты и педиатры. Чаще всего за помощью обращаются женщины и дети. Жительница Алеппо, Надима Заккур уже долгое время страдает от астмы. О навыках российских врачей знает не понаслышке. Ранее наши медики оказали помощь её подруге.

Вместе с нашими врачами в клинике работают и сирийские специалисты. Заведующий кафедрой офтальмологии в университете Алеппо, выпускник советского вуза Нидим Зафлук, говорит, что рассчитывать может только на Россию. Доверия Западу, считает профессор, уже давно нет. В самый разгар конфликта, когда остро ощущалась нехватка кадров, только наша страна позаботилась о сирийском народе.

Помощь оказывают всем без исключения. В ходе спецоперации по разминированию Пальмиры ранение получила немецкая овчарка Берта. Когда сапёрная группа прибыла в заданный район, собака в нетерпении спрыгнула с БТРа и ударилась о борт машины. Результатом стал перелом лапы. В медцентре наложили фиксирующую повязку. По словам специалистов, животному понадобится небольшой отпуск, а после овчарка снова сможет помогать сапёрам в разминировании.

Павел Румянцев, Владимир Худяков, "ТВ Центр".

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