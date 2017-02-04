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Постпреды России И США при ООН Виталий Чуркин и Никки Хейли провели первую встречу в Нью-Йорке. В ходе беседы стороны договорились тесно взаимодействовать друг с другом в соответствии с настроем Москвы и Вашингтона.

Россия и США договорились сотрудничать в рамках ООН. Такое заявление сделали в нашем постоянном представительстве по итогам первой встречи Виталия Чуркина с новой американской коллегой, передает "ТВ Центр".

Виталий Чуркин принял Никки Хейли в своей резиденции в Нью-Йорке. Как сообщается, в ходе беседы стороны договорились тесно взаимодействовать друг с другом в соответствии с настроем Москвы и Вашингтона.

Ранее, выступая на заседании Совбеза, Хейли заявила, что, несмотря на жесткую позицию Штатов в украинском вопросе, США хотят улучшения контактов с Россией. В свою очередь, Чуркин прокомментировал это как ощутимую смену тона.

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