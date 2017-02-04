12:26, 04 февраля 2017

В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды 65 тысяч горожан

Теги:  Общество  авария  воронеж

В Воронеже восстановлено водоснабжение в многоэтажных домах. В пятницу около 65 тысяч человек остались без воды из-за повреждения водовода.

В Воронеже 65 тысяч человек остались без воды из-за коммунальной аварии в центре города, передает "ТВ Центр".

В зону отключения попали более 160 домов, а также котельная. Из-за этого жители многоэтажных домов остались и без тепла. Причиной аварии  называют повреждение водопроводной линии. 

Водоснабжение восстановлено. 

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