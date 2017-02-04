12:43, 04 февраля 2017

В Москве наградили победителей конкурса "Православная культура и традиции малых городов России"

Теги:  дети  Конкурс  москва  православие

Победителей конкурса детского рисунка "Православная культура и традиции малых городов России" наградили в столице. Всего на выставку прислали более полутора тысяч работ из 58 регионов нашей страны.

В Москве наградили победителей конкурса детского рисунка "Православная культура и традиции малых городов России", передает "ТВ Центр".

Торжественная церемония состоялась в здании Совета Федерации. Лауреатов поздравила спикер палаты Валентина Матвиенко. Конкурсантам надо было изобразить исторические уголки России - усадьбы, храмы и памятники деревянного зодчества. Всего на выставку прислали более полутора тысяч работ из 58 регионов нашей страны. Кроме того, в мероприятии приняли участие юные художники из шести зарубежных государств. 

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