В Приморье ученые изобрели лекарство, повышающее иммунитет

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Приморские учёные изобрели лекарство, повышающее иммунитет. Основой препарата стали морские организмы кукумарии. В восточной медицине мясо этих беспозвоночных уже давно используют как волшебное лекарство.

Подопытная мышь принимает очередную дозу инновационного лекарственного препарата. Кукумариазит А22. Вещество более 30 лет проходило доклинические испытания. Результаты впечатлили ученых во всем мире. После приема кукумариазита у животных с различными опухолями продолжительность жизни увеличилась в два раза.

Приморские ученые еще в советское время применяли препараты с морским огурцом для лечения норок. Эти хищники подвержены заражению вирусными заболеваниями.

Ученые пришли к выводу, что такой иммуностимулятор можно применять и человеку.

Препарат может помочь в борьбе с опухолевыми образованиями, с различными инфекциями.

Для того, чтобы заветное лекарство появилось на прилавках аптек, ученым осталось сделать один, но большой шаг. Клинические испытания на людях.

Последний этап испытаний, признаются ученые, может занять еще около пяти лет. Необходимо и финансирование, и добровольцы, которые готовы опробовать на себе действие лекарства. Ну а пока повышать иммунитет можно самостоятельно: например, добавлять кукумарию в различные блюда.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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