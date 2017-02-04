При взрыве автомобиля в Луганске погиб глава народной милиции ЛНР

Теги: взрыв Украина автомобиль погибшие луганск

В субботу утром в центре Луганска прогремел взрыв, в результате которого погиб глава народной милиции ЛНР. В подрыве автомобиля подозревают украинских диверсантов. Тем временен, в Донецке не прекращаются обстрелы.

В 7.50 жителей домов в квартале Мирный разбудил громкий взрыв. На воздух взлетел внедорожник "Тойота". В салоне в этот момент находились два человека. Уже установлена личность одного из погибших - Олег Анащенко, начальник управления народной милиции ЛНР. Прокуратура Луганской народной республики обвинила в подрыве украинских диверсантов.

Тем временем, ночные обстрелы Донецка и его пригородов с каждым днем все продолжительнее и мощнее. За минувшие сутки погибли два человека, еще двое получили ранения, говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мирные жители не могут назвать свои дома крепостью.

В результате обстрела из реактивных систем залпового огня "Град" в этом жилом доме не только не осталось целых оконных рам. Разрушен целый лестничный пролет. Огонь со стороны ВСУ в течение всей этой недели велся настолько плотно, что выражение "снаряд дважды в одну воронку не падает" утратило актуальность.

С утра ремонтные бригады восстанавливают оборванные линии электропередачи, достраивают разрушенные стены школ и детских садов. А вот быстро заменить разбитые трамвайные пути намного проблематичнее. В воронках находят обломки гаубичных снарядов.

Основные удары украинской артиллерии пришлись на Киевский район Донецка. Однако с каждым днем снаряды падают все ближе к центру города.

В пригородах Донецка продолжается эвакуация мирных жителей, у многих из них больше нет жилья .

Еще 1 февраля контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины потребовала прекратить огонь в Донбассе и к завтрашнему дню отвести военную технику по всей линии соприкосновения. Сигналы, которые приходят из Киева, свидетельствуют об обратном. На полигоне в Киевской области завершились учения с применением тяжелой бронетехники. Сразу после маневров бойцы Национальной гвардии перебрасываются в Донбасс, а по информации, просочившейся в СМИ, украинские военкоматы готовят новую волну мобилизации.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Читайте также:

Украина сорвала отвод войск у Станицы Луганской