В Берлине показали фильм немецкого журналиста "Фронтовой город Донецк"

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В Берлине состоялась премьера документального фильма "Фронтовой город Донецк". Обстрелы, разрушенные дома и истории людей - картина призвана показать европейским зрителям, что на самом деле происходит в Донбассе.

Колыбельная и кадры войны. Так начинается фильм немецкого журналисты Марка Братоломея о том, как живет Донбасс. Ленту под названием "Прифронтовой город Донецк" накануне показали в одном из кинотеатров Берлина.

Материал журналист собирал на протяжении двух лет. На экране - страшные будни войны и редкие минуты мира. Среди боев и руин - праздники, школьные утренники, выступления уличных музыкантов. Герои документального кино - простые люди. Только в Киеве их голоса никто не слышит. И продолжают настаивать на эскалации конфликта.

Разыгрывать роль жертвы, чем украинские политики занимаются на протяжении последних трех лет, выгодно для них до сих пор. Фактически, это единственная возможность заручиться поддержкой Запада, для которого Украина - не перспективный партнер, не более, чем рычаг давления на Россию.

Неуклюжая попытка напомнить о себе новой администрации Белого дома может подстегнуть конфликт и спровоцировать открытую фазу войны. Но, несмотря на то, что Киев стягивает технику на линию соприкосновения, в Кремле сохраняют надежду вернуть стороны за стол переговоров. Только при Порошенко, предполагают эксперты, надежды на дипломатическое решение мало.

И, тем не менее, российские политики не оставляют попыток изменить ситуацию. После разговора с Сергеем Лавровым Федерика Могерини заявила о необходимости прекратить бои и воплотить в жизнь минские соглашения. Руководитель министерства иностранных дел и глава европейской дипломатии договорились встретиться в течение ближайших недель.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".

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