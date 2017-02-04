Судв в США временно остановил исполнение миграционного указа Трампа

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Суд в Сиэтле приостановил действие указа президента США Дональда Трампа об иммиграционных ограничениях. Постановление будет действовать пока рассматривается иск штатов Вашингтон и Минесотта, не согласных с политикой нового главы государства.

Американский суд временно заблокировал резонансный указ Дональда Трампа об иммиграционных ограничениях. Запрет распространяется на всю территорию США, передает "ТВ Центр".

Как сообщают местные СМИ, авиакомпании уже получили разрешение возобновить перевозки пассажиров семи мусульманских государств, которые попали под действие документа. Кроме того, ведется работа по восстановлению отозванных виз. Постановление будет действовать пока рассматривается иск штатов Вашингтон и Минесотта, не согласных с политикой нового президента. Однако власти США, похоже, не готовы смириться с таким положением дел. В ближайшее время Минюст намерен оспорить решение суда.

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