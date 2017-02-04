Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину

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Российский актер Станислав Садальский сообщил, что ему запретили въезд на территории Украины. Об этом он написал на своей странице Twitter.

Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Twitter написал, что украинские власти запретили ему въезд на территорию страны, передает ТАСС.

"В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", - написал артист.

Садальский опубликовал копию обращения одесской общественной организации "Рада громадської безпеки" ("Совет общественной безопасности") к Службе безопасности Украины (СБУ), в котором в качестве причин для запрета называется проявление артистом "антиукраинского настроя", а также его выступления в Крыму в 2016 году.

В 2015 году министерство культуры Украины составило список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". В него внесены более 80 человек, среди которых режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Олег Табаков, Валентина Талызина, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.

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