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Скончался народный артист России Георгий Тараторкин. Об этом говорится в сообщении Театр имени Моссовета.

Ушел из жизни народный артист России, выдающийся актер и педагог Георгий Георгиевич Тараторкин.

Как сообщается на странице театра им. Моссовета в Facebook, Тараторкин умер после продолжительной болезни.

На его счету десятки театральных и кино работ. Зрителям он, прежде всего, запомнился ролью Родиона Раскольникова. Долгие годы Георгий Тараторкин возглавлял фестиваль "Золотая маска" и Союз театральных деятелей России, а также преподавал во ВГИКе. Прощание с актером пройдет в понедельник.

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