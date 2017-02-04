13:41, 04 февраля 2017

Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы и яиц из Европы

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Россельхознадзор планирует приостановить поставки мяса птицы и яиц из ряда европейских стран. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Россельхознадзор в ближайшее время планирует запретить импорт мяса птицы, яиц и другой птицеводческой продукции из стран Европы, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, пока нет точной даты, но рассматривается введение запрета в течение двух недель, передает ТАСС. 

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на импорт говядины из Минской области Белоруссии. Поставщики подозреваются в реэкспорте мяса из Европы и Украины.

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