Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы и яиц из Европы
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Россельхознадзор планирует приостановить поставки мяса птицы и яиц из ряда европейских стран. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
Россельхознадзор в ближайшее время планирует запретить импорт мяса птицы, яиц и другой птицеводческой продукции из стран Европы, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
По ее словам, пока нет точной даты, но рассматривается введение запрета в течение двух недель, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на импорт говядины из Минской области Белоруссии. Поставщики подозреваются в реэкспорте мяса из Европы и Украины.
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