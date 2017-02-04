На северо-западе Москвы завершается строительство нового храма
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Строительство храма в честь Новомученноков и Исповедников Российских завершается на северо-западе столицы. Уже проведены все коммуникации, электричество. Сейчас внутри ведутся отделочные работы.
На северо-западе Москвы завершается строительство храма в честь Новомученноков и Исповедников Российских. В субботу ход работ осмотрел советник мэра и Патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".
Церковь возводят по индивидуальному проекту. Шатровый храм рассчитан на 650 прихожан. Строительство почти завершено. Уже проведены все коммуникации, электричество. Сейчас внутри ведутся отделочные работы. Заканчивается укладка гранита и мрамора.
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