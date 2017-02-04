На акции протеста в Румынии вышли более 300 тысяч человек

Теги: В мире митинг протест румыния

В Румынии продолжаются масштабные акции протеста против внесения изменений в Уголовный кодекс страны. Митингующие требуют аннулировать решение кабмина об амнистии.

Более 150 тысяч человек блокировали здание румынского правительства в Бухаресте. Там проходят самые масштабные демонстрации против внесения изменений в Уголовный кодекс страны, передает "ТВ Центр".

Митингующие требуют аннулировать решение кабмина об амнистии. Люди боятся, что на свободе окажутся опасные преступники и коррумпированные чиновники. В столице манифестанты вышли на улицы с плакатами и транспарантами. Некоторые принесли с собой картонные фигуры министров в тюремных робах. Всего по стране в антиправительственных акциях приняли участие около 300 тысяч граждан. Кроме того, за отмену указа правительства уже выступили президент, генеральный прокурор и Румынская православная церковь.

Читайте также:

В Румынии во время митинга пострадали четыре человека