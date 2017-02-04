Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью главы народной милиции

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Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий выразил соболезнования родным и близким начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко, который погиб при взрыве автомобиля в Луганске. Прокуратура республики назвала произошедшее терактом.

Прокуратура ЛНР обвинила украинских диверсантов во взрыве машины в центре Луганска в субботу утром. По уточненным данным, погиб один человек - начальник управления народной милиции Олег Анащенко. Произошедшее называют терактом, передает "ТВ Центр".

"Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в республике. Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание", - заявил официальный представитель народной милиции Андрей Марочко.

Напряженной остается ситуация и в соседней ДНР. Сообщается, что украинские силовики обстреляли десять населенных пунктов республики. Огонь вели из тяжелой артиллерии и минометов, есть погибшие. В пригородах Донецка продолжается эвакуация мирных жителей, десятки людей остались без крыши над головой.

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