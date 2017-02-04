Прощание в Георгием Тараторкиным пройдет 6 февраля

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На 73-м году жизни скончался народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. На его счету десятки театральных работ. Роли в фильмах "Маленькие трагедии", "Открытая книга", "Чисто английское убийство" и конечно же "Преступление и наказание".

Он любил жизнь и больше жизни театр. 23 года назад именно из любви к своему делу артист Георгий Тараторкин стал одним из тех, кто придумал "Золотую маску". И по страшной иронии бессменный президент премии и фестиваля ушел из жизни в день открытия конкурсного показа.

Коренной ленинградец Георгий Тараторкин - самый интеллигентный и тонкий российский актёр. Его любили зрители, уважали коллеги, почитали студенты. Педантичный, фантастически работоспособный, до последнего помнил все тексты своих ролей. И каждое перевоплощение становилось его частью.

Режиссер Лев Кулиджанов такой типаж и нерв искал по всей стране. И, найдя, больше не отпускал. Два года съемок актер потом долго называл "сладостной мукой". С погружением в роль и характер, в тот Петербург Достоевского.

Такого точного попадания в роль Родиона Раскольникова от молодого артиста ленинградского ТЮЗа не ожидали. Потому пригласили в труппу театра имени Моссовета, репертуар Тараторкина ждал тот же. Раскольников, но уже на сцене. Роль, сыгранную Геннадием Бортниковым, отдали молодому артисту.

Прочное положение в театре было гарантировано. К таланту даже почтенные коллеги относились уважительно. На этой сцене сыграл не одни десяток ролей. Народный артист России, выдающийся актер и педагог, Георгий Тараторкин много снимался, но главным для себя искусством считает театр.

Надрыв, нерв, драма, судьба. Его киноработы обсуждали и советовали смотреть тем, кто хочет помнить свою историю. Талантливейший актер, великолепный партнер. Именно так о нем вспоминают коллеги.

Работал так, что надо было смотреть и впитывать. Молодежь, которую мастер Тараторкин вводил в профессию, сегодня - состоявшиеся артисты. Вспоминают, что именно в театре начались их университеты.

В театр имени Моссовета поклонника артиста несут цветы. Прощание с артистом назначено на понедельник.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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