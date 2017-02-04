Теги: Политика партия съезд лдпр

Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР. Соответствующее решение было принято в субботу на тридцатом съезде партии

Владимир Жириновский единогласно переизбран председателем ЛДПР на ближайшие четыре года. Соответствующее решение было принято на юбилейном, тридцатом, съезде партии, передает "ТВ Центр".

В ходе мероприятия прошло тайное голосование, по итогам которого определилось руководство Высшего совета партии. Ранее в него входили одиннадцать человек, новый состав сократили до семи. Избрали и новых членов Центральной ревизионной комиссии. Выступая перед однопартийцами, Владимир Жириновский рассказал о достижениях ЛДПР и обозначил приоритеты Либерал-демократов.

"Человечество перешло к либеральной доктрине, которая означает свободную экономику и свободное ценообразование, но здесь надо регулировать. Именно в нашей стране. Потому что частник нам не потушит пожары, если полыхает вся Сибирь. И не даст нам продовольствие, если засуха погубит пол урожая. Поэтому свободная экономика, но обязательно с регулированием государством там, когда в этом есть необходимость", - заявил Жириновский.

Читайте также:

Жириновский пообещал разобраться с "надоевшими новогодними огоньками"

Жириновский запел на турецком языке

Жириновский предлагает переименовать Ленинский в шоссе Ивана Грозного