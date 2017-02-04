В Вене задержаны 22 выходца из Чечни с оружием
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Полиция Вены задержала 22 выходца из Чечни. У них изъяты автомат, пистолет и большое количество боеприпасов.
В Вене сотрудники полиции задержали 22 выходца из Чечни, они подозреваются в терроризме, передает ТАСС.
Операция по задержанию проводилась в пятницу вечером на Дунайском острове. У задержанных изъяты автомат, пистолет и большое количество боеприпасов. Сообщение о крупном сборище людей в районе Флоридсдорф поступило в правоохранительные органы от местных жителей.
Подозреваемые сообщили, что "просто гуляют", речь также была о праздновании свадьбы. В снегу были найдены пистолет и автомат. На место сразу же было вызвано спецподразделение по борьбе с терроризмом "Вега".
Начато расследование.