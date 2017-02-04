В ЛНР объявлен траур по погибшему начальнику управления милиции

Теги: взрыв Украина автомобиль луганск траур

Глава провозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий объявил 5 февраля в республике траур в связи с гибелью начальника управления народной милиции полковника Олега Анащенко. Плотницкий выразил соболезнования родным и близким погибшего. Прокуратура республики назвала взрыв автомобиля терактом.

Воскресенье, 5 февраля, объявлено в Луганской народной республике днем траура в связи с гибелью первого заместителя командира корпуса народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Об этом говорится в указе главы ЛНР Игоря Плотницкого, передает ТАСС.

"Выражая скорбь с связи с трагической гибелью 4 февраля первого заместителя командира корпуса народной милиции ЛНР полковника Анащенко Олега Владимировича, соболезнуя его родным и близким, руководствуясь статьей 60 Временного основного закона (Конституции) ЛНР постановляю объявить 5 февраля 2017 года днем траура в Луганской народной республике", - говорится в документе.

В день траура на всей территории республики будут приспущены флаги, учреждениям культуры ЛНР и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

В субботу утром в Луганске взорвался автомобиль Toyota. Погиб начальник управления народной милиции полковник Олег Анащенк. Прокуратура ЛНР обвинила украинских диверсантов во взрыве машины.

Читайте также:

При взрыве автомобиля в Луганске погиб глава народной милиции ЛНР

При взрыве автомобиля в Луганске погибли два человека

Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью главы народной милиции