В Москве во время чистки кровли на коляску с младенцем упал снег
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В столице во время чистки кровли пострадал младенец. На коляску с двухмесячным мальчиком упал снег. Ребенок доставлен в больницу
В субботу в Москве во время чистки кровли на коляску с грудным ребенком упал снег. Двухмесячный мальчик был доставлен в больницу, передает "Интерфакс".
Инцидент произошел во время чистки кровли одного из жилых домов по улице Палехская. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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