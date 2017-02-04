17:55, 04 февраля 2017

В Москве во время чистки кровли на коляску с младенцем упал снег

Теги:  снег  Происшествие  москва  ребенок

В столице во время чистки кровли пострадал младенец. На коляску с двухмесячным мальчиком упал снег. Ребенок доставлен в больницу

В субботу в Москве во время чистки кровли на коляску с грудным ребенком упал снег. Двухмесячный мальчик был доставлен в больницу, передает "Интерфакс"

Инцидент произошел во время чистки кровли одного из жилых домов по улице Палехская. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 

 

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