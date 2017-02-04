Под Уфой под поезд попал микроавтобус с пассажирами

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На железнодорожном переезде под Уфой пассажирский микроавтобус попал под поезд. Травмы получили два человека.

В субботу под Уфой в поселке Нагаево на железнодорожном переезде микроавтобус с пассажирами попал под поезд. В результате произошедшего два человека получили травмы, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе МВД, водитель микроавтобуса пытался пересечь железнодорожные пути перед близко идущим поездом. Произошло столкновение. Двум пассажирам микроавтобуса понадобилась медицинская помощь, водитель не пострадал. Автомобиль получил повреждения.

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