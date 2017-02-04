Пассажиры аэропорта Челябинска были эвакуированы из-за сообщения о бомбе

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Несколько сотен человек были эвакуированы в субботу из аэропорта Челябинска из-за сообщения о бомбе. После осмотра здания воздушной гавани и самолетов информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась.

В субботу из аэропорта Челябинска были эвакуированы несколько сотен человек. Причиной для этого стало сообщение о бомбе, которое оказалось ложным.

В пресс-службе Уральского управления МВД РФ на транспорте рассказали, что в аэропорт позвонил неизвестный, заявивший, что у него есть информация о том, что в здании аэропорта или в одном из самолетов заложено взрывное устройство. После этого была проведена эвакуация пассажиров и персонала.

Был проведен осмотр здания аэропорта и самолетов, информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. В настоящее время аэропорт работает в обычном режим, передает "Интерфакс".