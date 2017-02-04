Госдеп разрешил въезд в США лицам с действующими визами

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Госдеп США дал разрешение на въезд в страну лицам с действующими американскими визами. Такое решение было принято ведомством после того, как суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима.