Госдеп разрешил въезд в США лицам с действующими визами
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Госдеп США дал разрешение на въезд в страну лицам с действующими американскими визами. Такое решение было принято ведомством после того, как суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима.
Госдепартамент США разрешил въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, чьи визы в настоящее время являются действительными, передает Reuters.
Такое решение ведомство приняло после того, как окружной судья Детройта предписала Белому дому приостановить действие миграционного указа.
Дональд Трамп уже назвал решение судьи "нелепым и по сути не обеспечивающим исполнение закона".
Ранее стало известно, что суд в Сиэтле приостановил действие указа президента США Дональда Трампа об иммиграционных ограничениях. Постановление будет действовать пока рассматривается иск штатов Вашингтон и Минесотта, не согласных с политикой нового главы государства.
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