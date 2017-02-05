Власти ДНР уличили Киев в невыполнении условий прекращения огня

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5 февраля истекает срок, согласованный контактной группой в Минске для отвода вооружений от линии соприкосновения в Донбассе. Однако, как заявили в Минобороны провозглашенной Донецкой народной республики, данных о том, что Киев выполняет эти требования, нет. Тем не менее, интенсивность обстрелов, как отмечают в ДНР, снизилась.

Интенсивность обстрелов мирных кварталов Донецка и Макеевки несколько снизилась. Однако полностью огонь ВСУ не прекратило.

В результате обстрела из реактивных систем залпового огня "Град" в этом жилом доме не только не осталось целых оконных рам. Разрушен лестничный пролет. Огонь со стороны ВСУ в течение всей этой недели велся настолько плотно, что выражение "снаряд дважды в одну воронку не падает" актуальность утратило.

Президент Петр Порошенко страданий жителей ДНР, которые фактически ещё являются гражданами Украины, не замечает. Накануне, общаясь по видеосвязи с руководством подконтрольной Киеву части Донецкой области, в очередной раз убеждал и себя и всех присутствующих.

"Обстрелы мирных кварталов и гибель мирных жителей, раненные журналисты, гибель украинских солдат. Полная ответственность за это лежит на российской стороне", - заявил президент Украины.

По словам Порошенко, атаку на Авдеевку неделю назад начали российские войска. А украинские военнослужащие якобы делают все, чтобы прекратить боестолкновения. Это кадры из Донецка. До пятого февраля стороны должны отвести в районе авдеевской промзоны тяжелое вооружение, но, судя по непрекращающимся обстрелам ДНР, договоренности о перемирии, достигнутые на этой неделе в Минске, выполнены не будут.

Дмитрий Гусев, Егор Киселев, "ТВ Центр".

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