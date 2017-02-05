Трамп не знает, сможет ли поладить с Путиным

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Дональд Трамп заявил, что не знает, сможет ли поладить с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, он уважает российского коллегу и хотел бы наладить отношения между странами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

По словам Трампа, будет лучше, если страны смогут наладить диалог. "Считаю, что лучше поладить с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борьбе с ИГ ("Исламское государство" — террористическая группировка, запрещена в России), в этой масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет здорово", — сказал хозяин Белого дома.



Интервью Трампа телеканалу Fox News выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник.

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