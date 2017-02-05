В Подмосковье во время катания на тюбинге погиб 7-летний мальчик

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Семилетний мальчик погиб во время катания на тюбинге в Ногинском районе Подмосковья. Ребенок съезжал с горки вместе с отцом, ударился головой о дерево, это и стало причиной смерти.

В Ногинском районе Подмосковья семилетний мальчик погиб во время катания с горки на тюбинге ("ватрушке"), передает ТАСС.

Очевидцы рассказали, что ребенок съезжал с горки вместе с отцом. Они поехали не по накатанной горке, где все катались, а с другой стороны, где много деревьев. Их начало раскручивать, и они врезались в дерево, мальчик ударился головой, в результате чего наступила смерть.

Как рассказали в правоохранительных органах региона, инцидент произошел в лесном массиве у садоводческого некоммерческого товарищества "Купавна" Ногинского района.

По данному факту проходит доследственная проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение.

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