СМИ: ЕС планирует продлить антироссийские санкции еще на полгода

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Евросоюз планирует продлить санкции против ряда российских граждан еще на шесть месяцев. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз планирует в середине марта продлить санкции против ряда российских граждан еще на полгода. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в санкционный список войдут бизнесмен и совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, а также крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук, передает "Интерфакс".

Санкции ЕС предусматривают замораживание активов и запрет въезжать на территорию европейских государств, информирует ТАСС.

Антироссийские санкции Евросоюза и США были введены в 2014 году. Всего в санкционные списки попали более 150 человек и несколько десятков юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении различных российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

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