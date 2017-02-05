ДНР обвинила Киев в нарушении режима прекращения огня

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Киев не в полной мере выполняет условия для прекращения огня в Донбассе. Как отметили в Минобороны ДНР, украинские силовики до сих пор не отвели тяжёлое вооружение от линии соприкосновения, несмотря на то, что крайний срок уже наступил.

От массированных обстрелов к подрывам. Украинские силовики, видимо, исчерпав силы в безрезультатных атаках, перешли к диверсионным методам ведения боевых действий. Что характерно – против мирного населения. После подрыва линии электропередачи в районе Светлодарска, на подконтрольной ВСУ территории, оказалась полностью обесточенной Горловка – город с 250-тысячным населением. В экстренном порядке энергетики ДНР подключают город к линиям, идущим из Макеевки и Енакиево.

Так называемые "автомобили-клоны" независимых наблюдателей могли быть использованы и при организации теракта в Луганске, не исключают следователи. Накануне утром был взорван автомобиль начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко, мужчина скончался на месте. В преступлении обвиняют украинские спецслужбы. Тем временем, за минувшие сутки позиции народной милиции ЛНР были дважды обстреляны из минометов украинскими военными. Притом что Минская группа призвала к сегодняшнему дню отвести все вооружение от линии соприкосновения. Киев, похоже, не способен выполнить это требование, поскольку не контролирует собственные добровольческие отряды, превратившиеся в ОПГ.

В Донецке минувшая ночь стала первой относительно спокойной за неделю. Однако накануне представители ОБСЕ признали, что в Авдеевке, подконтрольной Киеву, по-прежнему стоят украинские танки. Нет подтверждения, что ВСУ отвели артиллерию от линии соприкосновения. По данным разведки ДНР, в зону конфликта перебрасываются дополнительные силы.

Спустя неделю после возобновления боевых действий в районе Авдеевки для украинского Генштаба вновь встал вопрос, как избежать огласки реальных потерь ВСУ, которая может привести к массовому недовольству населения. Руководство Донецкой народной республики сообщает, что в ходе боев погибли не менее 180 украинских военнослужащих.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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