Минюст США: отмена указа Трампа о защите от терроризма вредит обществу

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Минюст США обжалует решение американского суда, которое приостановило действие иммиграционного указа Дональда Трампа. Накануне ведомство подало официальную апелляцию. Сотрудники Минюста считают, что постановление наносит вред всему американскому обществу. Ранее президент США выразил уверенность, что его администрация добьётся отмены запрета указа. Протесты в связи с ограничением на въезд для мигрантов продолжаются уже две недели. Около трёх тысяч человек вышли на митинг в Нью-Йорке.

Так, распевая госпелы, представители религиозных организаций и сексуальных меньшинств говорят "нет" политике Трампа. С плакатами, раскрашенными в радужные цвета и надписями "Я - гей, я иммигрант, я горжусь этим", около трех тысяч человек бастовали на юго-западе Манхеттена. Акцию устроили возле культового для ЛГБТ сообщества клуба "Стоунволл".

Народное негодование преследует Трампа даже во время отдыха. Во Флориде, пока 45-й президент США с женой был на званном вечере в честь Международного Красного Креста, его противники маршем прошли от Трамп-плаза до личного имения миллиардера Мар-а-Лаго.

То, что сейчас стараниями Дональда Трампа эта самая демократия под угрозой, протестующие демонстрируют наглядно. Несут гроб, накрытый американским флагом. А немецкий еженедельник "Шпигель" идет еще дальше. На обложке нового номера изображает президента США, в одной руке держащего голову статуи Свободы, в другой - окровавленный нож. Иллюстрация "отвратительным образом" обыгрывает преступления террористов, заявил вице-президент Европарламента Александр Ламбсдорф.

Трамп, обычно крайне эмоциональный, реагирует достаточно сдержанно. Открывать страну для потенциальных террористов нельзя, пишет он в своем Twitter. Администрация победит в вопросе об отмене судом иммиграционного указа. И предлагает посмотреть анонс интервью "Фокс ньюс", полную версию которого опубликуют на днях.

"Я уважаю много людей, но это не означает, что я подружусь с ним. Он лидер своей страны. Я считаю, что лучше дружить со страной, которая поможет нам в борьбе с ИГИЛ и исламским терроризмом по всему миру. Крупная борьба. А получится ли у нас подружиться, пока не знаю. Вполне может быть", - сказал Трамп об отношениях с Владимиром Путиным.

Первый телефонный разговор президентов России и США, длившийся 45 минут, состоялся в конце января. И даже спустя неделю его продолжают обсуждать во всем мире. Немецкая "Бильд" с раздражением констатирует: Путин уделил больше внимания Трампу, чем беседовавшей с ним по телефону Меркель. Трамп стремится навести мосты с Кремлем, замечает Financial Times. Какая реакция будет после личной встречи глав государств, она планируется до намеченного на июль саммита "Большой двадцатки", остается только гадать.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".

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