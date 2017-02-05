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В Румынии отменят указ об амнистии, вызвавший массовые протесты в стране. Об этом сообщил премьер-министр республики Сорин Гриндяну.

Правительство Румынии отменит указ об амнистии, вызвавший массовые протесты в стране. Об этом заявил премьер-министр республики Сорин Гриндяну, передает "ТВ Центр".

По его словам, в ближайшее время правительство соберётся на экстренное заседание, на котором члены кабмина рассмотрят порядок аннулирования поправок в уголовный кодекс. Речь идёт о смягчении наказания за преступления, связанные в том числе с коррупцией. Граждане Румынии боятся, что на свободе могут оказаться пойманные на взятке чиновники и опасные преступники.

Накануне в Бухаресте более 160 тысяч манифестантов блокировали здание правительства. Еще около полумиллиона несогласных собрали акции протеста по всей стране.

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