Марин Ле Пен опубликовала предвыборную программу

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Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах пообещала вывести страну из НАТО. Об этом говорится в ее предвыборной программе.

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО в случае победы в президентской гонке. Об этом говорится в предвыборной программе кандидата, передает "ТВ Центр".

По словам Ле Пен, она хочет вернуть своему народу свободу и полный суверенитет. Для этого Франции необходимо выйти из североатлантического альянса, который втягивает Париж в ненужные войны. Кроме того, республика должна покинуть еврозону и восстановить национальные границы. Если ЕС не откажется от единой валюты и не пойдет на уступки Франции, Ле Пен намерена инициировать референдум о выходе государства из сообщества. Также лидер оппозиции предлагает увеличить военный бюджет страны и модернизировать ВПК. Помимо этого, Ле Пен уделяет больше внимание борьбе с терроризмом и социальным вопросам. Среди них - запрет на натурализацию нелегалов, снижение пенсионного возраста до 60 лет и повышение социальных пособий.

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